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Прокуратура провела проверку по факту отравления 42 человек в соцучреждениях Псковского района

Прокуратура Псковского района провела проверку по факту массового отравления граждан, проживающих в социальных учреждениях. 42 человека были доставлены с отравлением в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, сообщили ПАИ в пресс-службе надзорного органа.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

К прокурорской проверке также привлекли специалистов из Роспотребнадзора. В ходе неё удалось установить нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и санитарных требований.

Прокурор Псковского района вынес постановление о направлении в орган предварительного расследования материалов прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По требованию прокуратуры 2 июля возбуждено уголовное дело по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Действиям поставщика продуктов будет дана оценка в рамках расследования уголовного дела. Он доставлял готовые блюда в закрытых контейнерах на спецтранспорте.

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