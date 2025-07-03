Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в соцучреждениях Псковского района

В Псковском районе расследуется уголовное дело по факту массового отравления продуктами питания в социальных учреждениях. Инцидент произошел в период с 5 по 11 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Приготовленные блюда доставлялись в соцучреждения в закрытых контейнерах на специальном транспорте, однако это не спасло потребителей от отравления. Во время эпидемиологического расследования обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм в месте приготовления пищи, рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют точное количество пострадавших, а также все обстоятельства случившегося.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в соцучреждениях Псковского района
03 июля 2025

В Псковской области спасли заблудившуюся в лесу женщину
02 июля 2025

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль в Псковском округе
02 июля 2025

2 730 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма
02 июля 2025

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области
02 июля 2025

Псковские следователи выявили новый эпизод преступной деятельности Александра Грацкого
02 июля 2025

Мошенники создают фейковые аккаунты глав районов в Псковской области
02 июля 2025

Ещё около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...