Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в соцучреждениях Псковского района

12:26, 03 июля 2025, ПАИ

В Псковском районе расследуется уголовное дело по факту массового отравления продуктами питания в социальных учреждениях. Инцидент произошел в период с 5 по 11 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приготовленные блюда доставлялись в соцучреждения в закрытых контейнерах на специальном транспорте, однако это не спасло потребителей от отравления. Во время эпидемиологического расследования обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм в месте приготовления пищи, рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют точное количество пострадавших, а также все обстоятельства случившегося.