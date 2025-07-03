Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости

19:58, 03 июля 2025, ПАИ

С Днём независимости поздравил жителей Белоруссии губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что этот праздник отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. «Беларусь прошла через тяжелейшие испытания, но сохранила свою историю, традиции и суверенитет. Поэтому эта дата – символ мужества, единства и Великой Победы, которую наши народы добывали плечом к плечу», – отметил он.

Михаил Ведерников также пожелал мира, благополучия и процветания, чтобы могла крепнуть дружба и сотрудничество между нашими странами, а память о подвиге предков вдохновляла новые поколения.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников назвал место и время проведения «Кургана Дружбы».