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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости

С Днём независимости поздравил жителей Белоруссии губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Андрей Кокшаров

Глава региона подчеркнул, что этот праздник отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. «Беларусь прошла через тяжелейшие испытания, но сохранила свою историю, традиции и суверенитет. Поэтому эта дата – символ мужества, единства и Великой Победы, которую наши народы добывали плечом к плечу», – отметил он.

Михаил Ведерников также пожелал мира, благополучия и процветания, чтобы могла крепнуть дружба и сотрудничество между нашими странами, а память о подвиге предков вдохновляла новые поколения.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников назвал место и время проведения «Кургана Дружбы».

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