Опубликован таймлапс грозы, нагрянувшей в Псков сегодняшним вечером
Таймлапс о том, как сегодня в Пскове прошла гроза, опубликован в официальном Telegram-канале ПАИ.
Завтра, 4 июля, в Псковской области также ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление будет низким.
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Создание цикла молодёжных встреч в рамках Международных Рождественских образовательных чтений обсудили в Пскове
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