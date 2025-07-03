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Общество

Опубликован таймлапс грозы, нагрянувшей в Псков сегодняшним вечером

Таймлапс о том, как сегодня в Пскове прошла гроза, опубликован в официальном Telegram-канале ПАИ.

Завтра, 4 июля, в Псковской области также ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление будет низким.

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