Опубликован таймлапс грозы, нагрянувшей в Псков сегодняшним вечером

21:35, 03 июля 2025, ПАИ

Таймлапс о том, как сегодня в Пскове прошла гроза, опубликован в официальном Telegram-канале ПАИ.

Завтра, 4 июля, в Псковской области также ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление будет низким.