Подросток пострадал при столкновении мотоцикла с автомобилем в Псковском районе
Мотоцикл столкнулся с автомобилем в деревне Бабаево Псковского района. В ДТП пострадал подросток 2009 года рождения, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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