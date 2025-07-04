Подросток пострадал при столкновении мотоцикла с автомобилем в Псковском районе

12:09, 04 июля 2025, ПАИ

Мотоцикл столкнулся с автомобилем в деревне Бабаево Псковского района. В ДТП пострадал подросток 2009 года рождения, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.