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Общество

Трёх бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, которые скрываются от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. В результате трёх бывших мигрантов, а ныне граждан России после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Всего во время рейда удалось проверить документы у 16 человек. Гражданам, в том числе иностранным, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ.

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