Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Андрей Маковский: Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности

Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Андрей Маковский. Фото: ПАИ

«Россия последовательно формирует более справедливое мироустройство, опираясь не на военное давление, а на экономику, дипломатию и уважение к суверенитету. Через БРИКС наша страна продвигает идеи многополярности, создавая платформу, где государства Глобального Юга могут реализовывать свой потенциал без диктата извне», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что расширение БРИКС – результат не только растущего авторитета объединения, но и активной роли России как конструктивного посредника. «Ожидается развитие торговых, технологических и финансовых связей, особенно вне зависимости от западных институтов. Регион взаимодействует с Китаем, а также проявляет интерес к Индии и Бразилии», – добавил Андрей Маковский.

Напомним, что 6 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнётся XVII саммит БРИКС. К этому событию объединение подходит, значительно расширившись – в чём немалую роль сыграли проведённый в прошлом году казанский саммит и, очевидно, Россия как один из ключевых идейных лидеров БРИКС. Именно Россия находится в авангарде становления многополярного мира. И увеличивающееся количество стран-партнёров в очередной раз доказывает, что добиться глобальной изоляции России коллективному Западу не удалось. Более того, её роль как одного из архитекторов нового мироустройства только усиливается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2025

Роспотребнадзор: Отдыхать на городском пляже Пскова можно, купаться в Великой нельзя
04 июля 2025

Андрей Маковский: Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности
04 июля 2025

Новым главой Дновского округа стал Владимир Цветков
02 июля 2025

Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания пройдёт 10 июля
01 июля 2025

Кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области утвердило реготделение партии «Единая Россия»
01 июля 2025

Михаил Ведерников: Предстоящие выборы имеют стратегическое значение в завершении муниципальной реформы
30 июня 2025

Избиратель давно сделал выбор в пользу удобства многодневного голосования – Анна Садовникова
30 июня 2025

Избирательная комиссия Псковской области обсудила подготовку к выборам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...