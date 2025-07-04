Андрей Маковский: Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности
Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.
«Россия последовательно формирует более справедливое мироустройство, опираясь не на военное давление, а на экономику, дипломатию и уважение к суверенитету. Через БРИКС наша страна продвигает идеи многополярности, создавая платформу, где государства Глобального Юга могут реализовывать свой потенциал без диктата извне», – отметил депутат.
Он подчеркнул, что расширение БРИКС – результат не только растущего авторитета объединения, но и активной роли России как конструктивного посредника. «Ожидается развитие торговых, технологических и финансовых связей, особенно вне зависимости от западных институтов. Регион взаимодействует с Китаем, а также проявляет интерес к Индии и Бразилии», – добавил Андрей Маковский.
Напомним, что 6 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнётся XVII саммит БРИКС. К этому событию объединение подходит, значительно расширившись – в чём немалую роль сыграли проведённый в прошлом году казанский саммит и, очевидно, Россия как один из ключевых идейных лидеров БРИКС. Именно Россия находится в авангарде становления многополярного мира. И увеличивающееся количество стран-партнёров в очередной раз доказывает, что добиться глобальной изоляции России коллективному Западу не удалось. Более того, её роль как одного из архитекторов нового мироустройства только усиливается.
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