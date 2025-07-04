Андрей Маковский: Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности

15:56, 04 июля 2025, ПАИ

Через БРИКС Россия продвигает идеи многополярности, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Россия последовательно формирует более справедливое мироустройство, опираясь не на военное давление, а на экономику, дипломатию и уважение к суверенитету. Через БРИКС наша страна продвигает идеи многополярности, создавая платформу, где государства Глобального Юга могут реализовывать свой потенциал без диктата извне», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что расширение БРИКС – результат не только растущего авторитета объединения, но и активной роли России как конструктивного посредника. «Ожидается развитие торговых, технологических и финансовых связей, особенно вне зависимости от западных институтов. Регион взаимодействует с Китаем, а также проявляет интерес к Индии и Бразилии», – добавил Андрей Маковский.

Напомним, что 6 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнётся XVII саммит БРИКС. К этому событию объединение подходит, значительно расширившись – в чём немалую роль сыграли проведённый в прошлом году казанский саммит и, очевидно, Россия как один из ключевых идейных лидеров БРИКС. Именно Россия находится в авангарде становления многополярного мира. И увеличивающееся количество стран-партнёров в очередной раз доказывает, что добиться глобальной изоляции России коллективному Западу не удалось. Более того, её роль как одного из архитекторов нового мироустройства только усиливается.