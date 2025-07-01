Творческая встреча с актрисой Анной Банщиковой в медиацентре ПАИ

Творческая встреча с актрисой Анной Банщиковой состоялась в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» в пятницу, 4 июля.

Анна Банщикова приехала в Псков всей семьей: с дочерью, сыном и мужем. Все они тоже участвовали в творческой встрече в медиацентре ПАИ.

Отвечать на вопросы псковских поклонников таланта Анны Банщиковой пришлось не только актрисе, но и её дочери Марии.

За происходящим наблюдал фотограф Андрей Степанов.