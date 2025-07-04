Творческая встреча с актрисой Анной Банщиковой проходит в медиацентре ПАИ

12:37, 04 июля 2025, ПАИ

Творческая встреча с актрисой Анной Банщиковой проходит в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 4 июля.

Анна Банщикова – актриса театра и кино, продюсер. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1997–2010 годах была актрисой Санкт-Петербургского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. С 2018 года состоит в труппе Московского театра «Современник».

Снималась в более чем 100 проектах, среди которых «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улица разбитых фонарей», «Фаворит», «Сонька Золотая Ручка», «Суд», «Краткий курс счастливой жизни», «Ищейка», «Казанова» и многих других.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.