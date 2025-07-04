В Пскове спущено на воду судно «Иния» для туристических прогулок

19:15, 04 июля 2025, ПАИ

Спуск пассажирского судна «Иния» на воду состоялся в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Судно замечено у берега реки Великой рядом с парком аттракционов. Оно рассчитано на водные прогулки для туристов и жителей Псковской области.

«Иния» станет важной новинкой туристического сезона 2025 года, по словам министра туризма Псковской области Марины Егоровой.

Ранее сообщалось, что пассажирское судно «Иния» готовится к туристическому сезону в Псковской области.