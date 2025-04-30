Пассажирское судно «Иния» готовится к туристическому сезону в Псковской области
Водные прогулки на пассажирском судне «Иния» станут доступны туристам и жителям Псковской области, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своём телеграм-канале.
«Близится летний туристический сезон 2025 года. Для нас он будет особенно волнительным, а для жителей и гостей Псковской области – полным новинок и открытий. Вдобавок к новым экскурсиям, отелям и ресторанам сфера туризма Псковской области будет удивлять новым предложением – водными прогулками на пассажирском судне «Иния», – отметила Марина Егорова.
По её словам, специалисты ежедневно работают над подготовкой судна к эксплуатации и приёму туристов. По завершении всех необходимых проверок судно примет первых пассажиров.
«Приоткрываю интригу и делюсь первыми кадрами хода нового судна по нашей акватории. В ожидании момента, когда сквозь панорамное остекление туристы будут видеть наши достопримечательности. Следите за новостями! До встречи на борту», – добавила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.
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