Пассажирское судно «Иния» готовится к туристическому сезону в Псковской области

20:51, 30 апреля 2025, ПАИ

Водные прогулки на пассажирском судне «Иния» станут доступны туристам и жителям Псковской области, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своём телеграм-канале.

«Близится летний туристический сезон 2025 года. Для нас он будет особенно волнительным, а для жителей и гостей Псковской области – полным новинок и открытий. Вдобавок к новым экскурсиям, отелям и ресторанам сфера туризма Псковской области будет удивлять новым предложением – водными прогулками на пассажирском судне «Иния», – отметила Марина Егорова.

По её словам, специалисты ежедневно работают над подготовкой судна к эксплуатации и приёму туристов. По завершении всех необходимых проверок судно примет первых пассажиров.

«Приоткрываю интригу и делюсь первыми кадрами хода нового судна по нашей акватории. В ожидании момента, когда сквозь панорамное остекление туристы будут видеть наши достопримечательности. Следите за новостями! До встречи на борту», – добавила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.