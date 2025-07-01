Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025» прошла в Пскове

Церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 4 июля. Она собрала известных режиссёров, продюсеров, актёров, кинокритиков, а также жителей и гостей Пскова. В числе приглашённых – Анна Банщикова, Сергей Лавыгин, Ренат Давлетьяров, Елена Волик, Карен Мирзоян и другие. В течение трёх дней зрители смогут увидеть около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. В программе фестиваля — кинопремьеры, специальные показы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, а также круглые столы и дискуссии. Как прошла церемония открытия – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.