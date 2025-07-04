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Общество

Началась церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»

Церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» началась в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 4 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
    Фото: ПАИ
  • Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
    Фото: ПАИ
  • Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
    Фото: ПАИ
  • Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
    Фото: ПАИ
  • Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
    Фото: ПАИ
  • Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
    Фото: ПАИ

Церемония собрала известных актёров, деятелей культуры и поклонников кино. Ведущей вечера стала заслуженная артистка, обладательница премии «Золотой орёл» Карина Разумовская.

Среди гостей фестиваля – актёры, режиссёры, продюсеры, кинокритики. В числе приглашённых – Анна Банщикова, Сергей Лавыгин, Ренат Давлетьяров, Елена Волик, Карен Мирзоян.

В Пскове уже вовсю функционируют площадки фестиваля, который продолжится до 6 июля включительно. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Посетителей фестиваля ждут кинопоказы, творческие встречи и обсуждения фильмов. Кинопоказы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. В Пскове для показов задействованы ведущие культурные площадки города.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

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