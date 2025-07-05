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Общество

День трудоголиков отмечают 5 июля

День трудоголиков отмечают сегодня, 5 июля, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник могут считать «профессиональным» те, кто предпочитает «жить на работе», порой забывая о простых человеческих радостях. Трудоголиками называют людей, желающих чрезмерно трудиться, имеющих болезненную психологическую зависимость от работы и воспринимающих её как единственное средство самореализации. Сам термин вошёл в обиход после публикации издания американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году.

Праздник ведёт историю из США и призван повысить осведомлённость общества о негативных последствиях трудоголизма, а самих трудоголиков – побудить изменить образ жизни.

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