День трудоголиков отмечают 5 июля

10:20, 05 июля 2025, ПАИ

День трудоголиков отмечают сегодня, 5 июля, пишет calend.ru.

Праздник могут считать «профессиональным» те, кто предпочитает «жить на работе», порой забывая о простых человеческих радостях. Трудоголиками называют людей, желающих чрезмерно трудиться, имеющих болезненную психологическую зависимость от работы и воспринимающих её как единственное средство самореализации. Сам термин вошёл в обиход после публикации издания американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году.

Праздник ведёт историю из США и призван повысить осведомлённость общества о негативных последствиях трудоголизма, а самих трудоголиков – побудить изменить образ жизни.