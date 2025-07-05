Творческие встречи с Ренатом Давлетьяровым и Сергеем Лавыгиным пройдут сегодня в медиацентре ПАИ

11:02, 05 июля 2025, ПАИ

Творческие встречи с кинорежиссёром Ренатом Давлетьяровым и актёром Сергеем Лавыгиным пройдут в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

Творческая встреча с Ренатом Давлетьяровым начнётся в 11:30, с Сергеем Лавыгиным – в 17:00.

Кроме того, открытая площадка VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» на парклете «Эфир», расположенном рядом со зданием ПАИ, также будет работать сегодня. В программе – показ двух документальных фильмов.

Фильм Николая Макарова «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии» покажут в 14:00. Картина рассказывает о великом русском путешественнике Петре Козлове, который открыл древний город Хара-Хото и внёс значительный вклад в изучение Центральной Азии. Фильм длится 60 минут, для лиц старше 18 лет.

Второй фильм – «Блокадная дорога через залив» режиссёра Максима Якубсона – зрители увидят в 15:10. Фильм посвящён уникальной трассе, проложенной из блокадного Ленинграда через Финский залив до Кронштадта и Ораниенбаума, и рассказывает о её важной роли в подготовке операции «Январский гром». Длительность фильма – 52 минуты, для лиц старше 16 лет.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.