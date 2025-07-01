Публикуем полную программу ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

13:55, 01 июля 2025, ПАИ

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители в конкурсных и внеконкурсных программах увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и многих стран мира, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Представляем программу кинофестиваля:



С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля - здесь, на 6 июля - здесь.

Добавим, что на открытии кинофестиваля покажут фильм Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» (2025). Участниками съёмок фильма были в основном непрофессиональные актёры: учителя, врачи, работники атомной электростанции в Сосновом Бору, активисты местных сообществ и клубов, а также танцоры и артисты из студии «Балы Петербурга».