Встреча с режиссёрами международного конкурса в медиацентре ПАИ

Встреча с режиссёрами международного конкурса короткометражных фильмов состоялась в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

За круглым столом собрались авторы из разных стран, но переводчики не понадобились – все говорили по-русски.

Во встрече приняли участие модератор, киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский, режиссёр фильма «Капитан четвёртого ранга» (Россия) Илья Казанков, режиссёр фильма «Свадьба» (Болгария) Магдалена Ралчева, актёр фильма «Сделка на границе» (Киргизия) Атай Омурбеков, продюсер, гендиректор «Индианфилмз» Карен Мирзоян (представляет фильм из Индии «Потерявшиеся невесты»).

За происходящим наблюдал фотограф Андрей Степанов.