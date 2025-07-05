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Встреча с режиссёрами международного конкурса проходит в медиацентре ПАИ

Встреча с режиссёрами международного конкурса короткометражных фильмов проходит в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

Во встрече участвует модератор, киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский, режиссёр фильма «Капитан четвёртого ранга» (Россия) Илья Казанков, режиссёр фильма «Свадьба» (Болгария) Магдалена Ралчева, актёр фильма «Сделка на границе» (Киргизия) Атай Омурбеков, продюсер, гендиректор «Индианфилмз» Карен Мирзоян (представляет фильм из Индии «Потерявшиеся невесты»).

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.

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