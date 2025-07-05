Круглый стол «Документальное кино и документ» в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Документальное кино и документ» прошёл в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» в субботу, 5 июля.

Эксперты обсудили, как архивные данные становятся неотъёмлемой частью создания документального кино. Речь шла о правовом регулировании доступа к архивам, о рисках, которые несёт развитие искусственного интернета, и о том, с какими трудностями сталкиваются деятели культуры при работе с историческими материалами.

Спикеры отметили, что архивы для кинематографистов – это не только источник информации, но и уникальная кинолокация, способная задать настроение всему фильму.

За происходящим во время круглого стола наблюдал фотограф Андрей Степанов.