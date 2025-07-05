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Общество

Круглый стол «Документальное кино и документ» проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Документальное кино и документ» проходит в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

Во время дискуссии обсудят актуальные вопросы, которые волнуют как тех, кто создаёт кино, так и тех, кто отвечает за сохранение наследия прошлого. А это – использование и отражение в современном кинематографе ценнейших архивных документов, фотографий и кинохроники, а также актуальные проблемы работы кинематографистов с историческими материалами, правовые основы, применение технологий искусственного интеллекта и многое другое.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.

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