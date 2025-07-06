Публикуем видео с места смертельного ДТП в Великих Луках

01:36, 06 июля 2025, ПАИ

Видео с места смертельного ДТП в Великих Луках опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на проспекте Ленина у дома № 20/2. Столкнулись автомобили Jetour и ВАЗ-21099. Погиб один человек и пять пострадали: четыре человека с тяжёлыми травмами госпитализировали, ещё один пострадавший от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели ПСО. Обстоятельства ДТП устанавливаются.