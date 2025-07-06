День семьи, любви и верности отметили в Куньинском районе

10:16, 06 июля 2025, ПАИ

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности, состоялся в Доме культуры Куньинского района Псковской области 5 июля, пишет газета «Пламя».

Гостей приветствовал глава Жижицкой волости Николай Балмышев. Руководитель территориального отдела социальной защиты Марина Морозова вручила медаль «За любовь и верность» супругам Вячеславу и Наталье Максимовым, которые прожили вместе 47 лет и воспитали детей и внуков.

На празднике выступили артисты Жижицкой волости: вокальный ансамбль «Ассорти», его солисты, а также юные таланты – местные дети и гости из других городов, приехавшие к родственникам. В мероприятии приняли участие семьи волости, включая супругов, молодожёнов, а также семьи участников СВО и погибших героев.