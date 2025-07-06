Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Встречи на Кургане Дружбы планируется адаптировать к современным условиям

Международные встречи на Кургане Дружбы планируется адаптировать к современным условиям, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в личном телеграм-канале.

Михаил Ведерников. Встречи на Кургане Дружбы планируется адаптировать к современным условиям

«Все традиционные форматы сохранятся. Это наша ответственность, наша обязанность. Мы сильно переформатировали основную часть мероприятий. Сделали акцент на молодёжно-патриотические организации, студенчество. Братания, коллективное исполнение «Катюши», партизанский костёр – все эти вещи останутся, но мы будем адаптировать это к современным условиям и реалиям. Самое главное – делать так, что молодёжи было как можно больше. Тем более, что уже не первый год работают совместно международный и молодёжный лагерь», – сказал глава региона.

Напомним, что вчера, 5 июля в Себежском округе прошла 66-я встреча. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова и другие официальные лица, а также участники молодёжного патриотического лагеря России и Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июля 2025

Дмитрий Демидов подчеркнул значение Кургана Дружбы для отношений молодёжи России и Белоруссии
06 июля 2025

Александр Котов рассказал, как улучшить встречи на Кургане Дружбы
06 июля 2025

Российские учёные разработали систему классификации постковидного синдрома
06 июля 2025

Сергей Миронов предложил списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребёнка
06 июля 2025

Псковский губернатор с гостями кинофестиваля «Западные ворота» посетил ярмарку «Виноград»
06 июля 2025

Михаил Ведерников: Обновленный Курган Дружбы – место встречи и совместной работы молодёжи России и Белоруссии
05 июля 2025

В Печорах разработали концепцию литературного клуба для запуска в Севастополе
05 июля 2025

Стефан, Аглая и Эльмирия: какие имена дают псковичи своим детям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...