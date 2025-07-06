Встречи на Кургане Дружбы планируется адаптировать к современным условиям

12:15, 06 июля 2025, ПАИ

Международные встречи на Кургане Дружбы планируется адаптировать к современным условиям, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в личном телеграм-канале.

«Все традиционные форматы сохранятся. Это наша ответственность, наша обязанность. Мы сильно переформатировали основную часть мероприятий. Сделали акцент на молодёжно-патриотические организации, студенчество. Братания, коллективное исполнение «Катюши», партизанский костёр – все эти вещи останутся, но мы будем адаптировать это к современным условиям и реалиям. Самое главное – делать так, что молодёжи было как можно больше. Тем более, что уже не первый год работают совместно международный и молодёжный лагерь», – сказал глава региона.

Напомним, что вчера, 5 июля в Себежском округе прошла 66-я встреча. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова и другие официальные лица, а также участники молодёжного патриотического лагеря России и Белоруссии.