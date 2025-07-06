Дискуссия о киноиндустрии пройдёт сегодня в медиацентре ПАИ

13:19, 06 июля 2025, ПАИ

Дискуссия «Киноиндустрия: Съемочная площадка, фестивали, зритель» пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 6 июля. Начало в 13:30.

Известные режиссеры, продюсеры, актеры и журналисты обсудят актуальные вопросы современной киноиндустрии, роль фестивалей и ожидания зрителей. Трансляцию можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

По окончании дискуссии будут подведены итоги фестиваля «Западные ворота».

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.