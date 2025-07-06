Дискуссия о киноиндустрии проходит в медиацентре ПАИ

13:25, 06 июля 2025, ПАИ

Дискуссия «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 6 июля.

Известные режиссёры, продюсеры, актёры и журналисты обсуждают актуальные вопросы современной киноиндустрии, роль фестивалей и ожидания зрителей. По окончании будут подведены итоги кинофестиваля «Западные ворота – 2025».

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.