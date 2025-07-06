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Культура

Дискуссия о киноиндустрии проходит в медиацентре ПАИ

Дискуссия «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 6 июля.

Известные режиссёры, продюсеры, актёры и журналисты обсуждают актуальные вопросы современной киноиндустрии, роль фестивалей и ожидания зрителей. По окончании будут подведены итоги кинофестиваля «Западные ворота – 2025».

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.

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Дискуссия о киноиндустрии проходит в медиацентре ПАИ
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Дискуссия о киноиндустрии пройдёт сегодня в медиацентре ПАИ

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