Временные ограничения введены в аэропорту Пскова

15:19, 06 июля 2025, ПАИ

Временные ограничения введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.

В сообщении указано, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в аэропорту Пскова (код ИКАО: ULOO) введены временные ограничения на их приём и выпуск.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». Он добавил, что в отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.