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Общество

Временные ограничения введены в аэропорту Пскова

Временные ограничения введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.

Фото: ПАИ

В сообщении указано, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в аэропорту Пскова (код ИКАО: ULOO) введены временные ограничения на их приём и выпуск.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». Он добавил, что в отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.

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