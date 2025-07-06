Стала известна тема фестиваля «Западные ворота» в следующем году

16:34, 06 июля 2025, ПАИ

Итоги международного кинофестиваля «Западные ворота» подвёл программный директор события Алексей Дунаевский во время дискуссии «Киноиндустрия: Съемочная площадка, фестивали, зритель» в медиацентре ПАИ.

Дунаевский отметил, что в этом году мероприятие посетило больше гостей, чем в предыдущие годы. Особое внимание привлекли выставки, в частности экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду, которая представила уникальные материалы, ранее не выставлявшиеся. В следующем году темой выставки станет 130-летие первого кинематографического кадра, связанного с историей Пскова. Также планируется акцентировать внимание на теме искусственного интеллекта, представив ее в яркой и выразительной форме.

Кроме того, организаторы намерены продолжить развитие конкурса короткого метра, преобразовав его в международный формат. Дунаевский добавил, что трех дней для фестиваля недостаточно, и в будущем году будет отражено возникновение кинематографа в Пскове через экспозицию, посвященную фильмам того периода.