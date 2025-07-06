Активный циклон пройдёт по Северо-Западу в первой половине недели

19:21, 06 июля 2025, ПАИ

Активный циклон пройдёт по Северо-Западу в первой половине недели, сообщили в метеоцентре «Фобос».

«По Северо-Западу в первой половине недели пройдёт активный циклон, зоны обложных осадков охватят большие площади, дневные температуры не будут подниматься выше +14…+19 градусов. С середины недели будет восстанавливать свои права поле повышенного давления, при прояснении потеплеет до +18…+23 градусов», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 7 июля.