«Природа памяти – память природы»: новый трансграничный маршрут открылся в честь 80-летия Победы

15:50, 08 июля 2025, ПАИ

В эти выходные на территории Себежского национального парка открыт российско-белорусский историко-патриотический маршрут «Природа памяти – память природы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченный к Году защитника Отечества. Проект реализуется в рамках развития трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье», объединяющей российский национальный парк «Себежский» и белорусские заказники «Красный Бор» и «Освейский».

Маршрут создан с целью сохранения памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Одной из ключевых точек маршрута стал мемориальный комплекс «Курган Дружбы», воздвигнутый в честь боевого содружества партизанских отрядов. Он расположен на границе России, Латвии и Белоруссии и символизирует единство трёх народов. Уникальная экспозиция, созданная сотрудниками национального парка совместно с местными жителями, «Край партизанской славы» погружает посетителей в атмосферу героического подвига партизан и подпольщиков через ожившие документы, фотографии, кинохронику и воспоминания, собранные на заповедной территории.

Посетителей ждут интерактивные экспозиции под открытым небом с аудиогидами и видеороликами, рассказывающими о событиях военных лет, происходивших на особо охраняемой природной территории.

По пути на Курган Дружбы для посетителей открылась экспозиция под открытым небом в деревне Дедино, которая рассказывает о «Линии Сталина», устройстве дотов и подвиге пограничников в годы Великой Отечественной войны. Вход в дот, сохранившийся с тех времён, охраняет стаффаж реального пограничника – Пантелеймона Петровича Конопаткина, история которого была предоставлена создателям маршрута Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области.

Деревня Бондари находится по пути следования на границу с Белоруссией, здесь создана экспозиция «Сожжённые деревни». 5 июля сотрудники национального парка «Себежский» и департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России зажгли свечу памяти как символ продолжения жизни – за годы войны на территории Себежского района было сожжено 298 деревень, третья часть из которых навсегда стёрта с лица земли.

С осени отправной точкой маршрута с российской стороны станет интерактивный музейный комплекс землянок с историческими артефактами «Школа партизанского мастерства». Открытие комплекса, расположенного в деревне Жуки на территории Себежского национального парка, состоится в октябре 2025 года.

В Белоруссии точками маршрута являются в основном мемориальные захоронения, памятники и обелиски.

«Этот маршрут – не просто туристический проект, а мост памяти поколений братских народов. На заповедной территории история места и личные истории героев бережно сохраняются и органично вписываются в современную жизнь живущих сегодня и становятся предметом гордости юного поколения России и Белоруссии», – отметила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина.

Исполняющий обязанности директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Умар Рамазанов подчеркнул, что развитие трансграничных экотуристических маршрутов – одно из ключевых направлений работы. «Проект «Природа памяти – память природы» органично сочетает патриотическое воспитание, экологическое просвещение и укрепление международного сотрудничества. Это пример того, как ООПТ становятся центрами сохранения не только природы, но и исторической правды», – сказал он.

О проекте также рассказали представители Витебского облкомитета природных ресурсов Беларуси во время сессии «Развитие экотуризма в гармонии с природой» на Невском международном экологическом конгрессе. Мероприятие подчеркнуло важность международного сотрудничества в сфере экологического и историко-культурного туризма.

Маршрут «Природа памяти – память природы» создан во имя жизни и как дань уважения стойкости и силе воли всех, кто пережил страшные события нашей общей истории, и станет новым шагом в развитии российско-белорусского сотрудничества.

Доступен для всех желающих с 6 июля 2025 года.