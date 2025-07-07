VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги

13:52, 07 июля 2025, ПАИ

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» завершился, оставив после себя приятное послевкусие.

Рады, что в этом году наше участие в кинофестивале расширилось: местом для встреч, дискуссий и показов теперь стал не только медиацентр ПАИ, но и парклет «Эфир».

Уже ждём VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». А пока подведём некоторые итоги.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Со всеми новостями о VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове можно ознакомиться здесь.