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Общество

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» завершился, оставив после себя приятное послевкусие.

Рады, что в этом году наше участие в кинофестивале расширилось: местом для встреч, дискуссий и показов теперь стал не только медиацентр ПАИ, но и парклет «Эфир».

Уже ждём VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». А пока подведём некоторые итоги.

  • VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
    Фото: ПАИ
  • VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
    Фото: ПАИ
  • VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
    Фото: ПАИ
  • VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
    Фото: ПАИ
  • VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
    Фото: ПАИ
  • VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»: итоги
    Фото: ПАИ

Со всеми новостями о VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове можно ознакомиться здесь.

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