Творческая встреча с актёром Сергеем Лавыгиным в медиацентре ПАИ

Творческая встреча с актёром театра и кино Сергеем Лавыгиным прошла в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» в субботу, 5 июля.

Сергей Лавыгин – актёр, известный своими ролями в сериалах «Кухня», «Отель Элен», «Гранд», «СеняФедя». В 2001 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (мастерская В. А. Сафронова). В 2013 году снялся в драме «Жажда», эта роль была отмечена как одна из лучших в работе актёра.

Во время встречи поклонники творчества Сергея Лавыгина узнали о двух мечтах актёра, которые осуществились на Псковщине, о сложности обучения в театральном вузе, а также подробности со съёмочных площадок сериалов.

Творческую встречу в медиацентре ПАИ запечатлел фотограф Андрей Степанов.