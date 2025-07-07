Июльская угроза: жителей Псковской области предупреждают об обитающих в лесах ядовитых змеях

14:55, 07 июля 2025, ПАИ

Опасное открытие сделали местные жители во время прогулки в Локнянском районе – в лесной чаще была замечена гадюка, сообщили ПАИ в редакции «Восход».

Осторожность превыше всего – такой призыв прозвучал от очевидцев встречи со змеёй. «Будьте бдительны, отправляясь в лес! Здесь можно встретить хозяев леса. Чтобы избежать неприятностей, внимательно смотрите под ноги. Лес полон загадок и неожиданностей», – поделился местный житель.

Напомним, что встречи с гадюками в лесах региона не являются редкостью.