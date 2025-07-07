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Общество

Дополнительный рейс появился в расписании движения катеров на Талабские острова

Дополнительный рейс появился в расписании движения катеров на Талабские острова. Как сообщил «Псковской провинции» Владимир Балясов, и. о. директора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, добавился рейс по субботам в 18:30.

Это связано с ростом пассажиропотока – количеством туристов, приезжающих отдохнуть на острова, пояснил Владимир Балясов.

Раписание на 2025 год без дополнительного рейса выглядит так:

Ранее сообщалось, что в этом году цены на билеты поднялись до 300 рублей на Залита и до 350 рублей – на Белов.

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