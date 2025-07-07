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Общество

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой

Экс-министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, по предварительным данным, покончил с собой, пишут федеральные СМИ.

Подробности не уточняются.

Напомним, что Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта РФ указом президента России Владимира Путина сегодня, 7 июля. В документе не сообщалось о причинах отставки министра.

Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого, с сентября 2019 года, работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио). В 2012–2018 годах он руководил подведомственным Минтрансу Росавтодором. В 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» при подготовке президиума Госсовета по транспорту.

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