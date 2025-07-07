34 псковича пришли на приём к сенатору Алексею Наумцу

19:18, 07 июля 2025, ПАИ

34 псковича пришли на приём к сенатору РФ Алексею Наумцу в Пскове 7 июля. Приём проходил в региональной общественной приёмной «Единой России», сообщили ПАИ в пресс-службе реготделения партии.

Сенатор ответил на широкий спектр вопросов. В основном они касались проблем военнослужащих и их семей, уточнили в пресс-службе. Алексей Наумец отметил, что, как правило, на приём приходят люди, дети которых с оружием в руках защищают Родину. Он также подчеркнул, что спектр и характер вопросов достаточно широкий: от поддержки в установлении статуса военного до устройства детей в детский сад. Также сенатор часто разбирается с выплатами, справками, оформлением документов на лечение и реабилитацию военных, определением их статуса, а также получением документов об участии в специальной военной операции. В 99,9 % случаев обращаются по вопросам, связанным с СВО и работой совместно с Минобороны, объяснил Наумец.

Сенатор подчеркнул, что все вопросы социального характера решают на местах губернатор, глава города, руководители округов, поэтому до него эти вопросы не доходят.

Региональная неделя сенатора по традиции началась с приёма граждан в Пскове. Алексей Наумец заметил, что много времени у него посвящается работе в регионе. Сначала на приёме граждан он работает в Пскове, а затем выезжает в районы, где людям необходима помощь, и они не могут приехать в Псков. Он также добавил, что старается оперативно решать все вопросы во взаимодействии с правительством региона и федеральными ведомствами.