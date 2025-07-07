Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проходит в Псковской области

18:56, 07 июля 2025, ПАИ

С 7 по 13 июля в Псковской области пройдут мероприятия по оказанию правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, сообщили ПАИ в министерстве юстиции Псковской области.

Неделя правовой помощи приурочена ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – Дню любви, семьи и верности.

Правовая помощь будет оказана в вопросах защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодой семьи, прав детей, опеки, попечительства и другим вопросам.

В мероприятиях примут участие адвокаты и нотариусы Псковской области, представители органов исполнительной власти Псковской области, Управления Минюста России по Псковской области, уполномоченный по правам человека в Псковской области, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области.