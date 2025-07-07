Два человека госпитализированы с признаками боррелиоза в псковскую инфекционку за неделю

20:14, 07 июля 2025, ПАИ

В период с 30 июня по 6 июля в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 79 клещей, что на 25 клещей меньше, чем на прошлой неделе. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В Пскове исследовано 59 клещей, 13 из которых являются носителями боррелиоза. Всего введено клещевого иммуноглобулина – пять. Госпитализированы в стационар два пациента с признаками боррелиоза.

В Великих Луках исследовано 20 клещей, из них заражены боррелиозом – три.

В медучреждении также уточнили, что в 2025 году для исследования в лабораторию поступило 1327 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 23,8% (за неделю увеличение на 0,5%)

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадало 2127 человек, в том числе 543 ребенка. В сравнении с прошлым периодом количество обращений уменьшилось в 1,4 раза (с 181 до 129 человек).