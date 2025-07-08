Михаил Ведерников: Концерты военных оркестров – это всегда мероприятия с особой энергетикой

00:46, 08 июля 2025, ПАИ

Псков присоединился к всероссийской программе «Военные оркестры в парках» – спецпроекту фестиваля «Спасская башня», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Концерты военных оркестров – это всегда мероприятия с особой энергетикой, объединяющей зрителей всех поколений. А выступления музыкантов нашего 104-го полка заслуживают особого внимания: коллектив дважды удостоен звания «Лучший полковой оркестр России», – сказал глава региона.

Первый концерт состоялся в сквере 60-летия Великого Октября 6 июля. В сопровождении военного оркестра 104-го гвардейского Краснознамённого десантно-штурмового полка 76-й дивизии под руководством капитана Евгения Баранчикова приглашённые солисты Андрей Гущин, Настасья Петрова, Семён Купленников, Анна Роор и детский эстрадный хор «Талантика» исполнили «Катюшу», «Синий платочек», «Московские окна», «Поклонимся великим тем годам» и другие известные песни.

Военный оркестр 2-й отдельной бригады спецназа выступит в Летнем саду 13 июля. В рамках программы «Спасская башня. Оркестры в парках. Дети» прозвучат выступления детских коллективов – духового оркестра имени Александра Роора и оркестра детской музыкальной школы № 5 – в амфитеатре Детского парка 10 августа.

Кроме того, военный оркестр 104-го полка примет участие в мероприятиях и самого фестиваля «Спасская башня» – в конце августа в составе Сводного военного оркестра ВДВ выступит на Красной площади в Москве.