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Общество

С Днём семьи, любви и верности поздравил Александр Котов жителей Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности, который отмечают сегодня, 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник напоминает нам о самом главном: любви, уважении и внимании к близким людям, о важности семейных традиций и связи поколений. Крепкий и счастливый семейный союз – это не просто счастье отдельно взятой семьи, это тот самый прочный фундамент, на котором держится вся наша жизнь, наши моральные ориентиры и стабильность в обществе», – отметил спикер областного Собрания.

Государство поддерживает традиционные семейные ценности и поощряет рождение детей, потому что именно семья хранит память предков, культурную самобытность и богатый внутренний мир каждого гражданина, подчеркнул Александр Котов. Доверительная атмосфера дома помогает ребёнку вырасти открытым, уверенным и счастливым человеком, способным строить добрые отношения с окружающими людьми, заметил он.

«Поэтому одна из главных целей нашего государства – создать условия, чтобы каждый мог построить счастливую семью, обрести уютное гнездо и почувствовать себя защищённым. Ведь именно здесь начинается настоящее богатство жизни – радость, поддержка, понимание и взаимная любовь», – отметил Александр Котов.

Он пожелал каждой семье счастья, крепкого здоровья, добрых отношений и бесконечного понимания.

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