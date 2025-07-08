С Днём семьи, любви и верности поздравил Александр Котов жителей Псковской области

09:36, 08 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности, который отмечают сегодня, 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Этот праздник напоминает нам о самом главном: любви, уважении и внимании к близким людям, о важности семейных традиций и связи поколений. Крепкий и счастливый семейный союз – это не просто счастье отдельно взятой семьи, это тот самый прочный фундамент, на котором держится вся наша жизнь, наши моральные ориентиры и стабильность в обществе», – отметил спикер областного Собрания.

Государство поддерживает традиционные семейные ценности и поощряет рождение детей, потому что именно семья хранит память предков, культурную самобытность и богатый внутренний мир каждого гражданина, подчеркнул Александр Котов. Доверительная атмосфера дома помогает ребёнку вырасти открытым, уверенным и счастливым человеком, способным строить добрые отношения с окружающими людьми, заметил он.

«Поэтому одна из главных целей нашего государства – создать условия, чтобы каждый мог построить счастливую семью, обрести уютное гнездо и почувствовать себя защищённым. Ведь именно здесь начинается настоящее богатство жизни – радость, поддержка, понимание и взаимная любовь», – отметил Александр Котов.

Он пожелал каждой семье счастья, крепкого здоровья, добрых отношений и бесконечного понимания.