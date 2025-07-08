Концертные и интерактивные площадки будут работать во время «Псков SUP Фест»
Фестиваль сапсёрфинга «Псков SUP Фест» пройдёт на набережной реки Великой 26 июля. Что ждёт гостей мероприятия, кроме костюмированного заплыва, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.
Организаторы приглашают посетить фестиваль не только участникам заплыва. Для тех, кто не умеет стоять на сапборде, предусмотрена развлекательная программа.
Посетители смогут принять участие в интерактивных площадках, насладиться музыкой, пообщаться и сделать красивые фотографии участников заплыва.
Место встречи гостей – набережная Великой, ориентир – спуск к реке на улице Георгиевской. Мероприятия начнутся в 11:00.
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