Концертные и интерактивные площадки будут работать во время «Псков SUP Фест»

11:35, 08 июля 2025, ПАИ

Фестиваль сапсёрфинга «Псков SUP Фест» пройдёт на набережной реки Великой 26 июля. Что ждёт гостей мероприятия, кроме костюмированного заплыва, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

Организаторы приглашают посетить фестиваль не только участникам заплыва. Для тех, кто не умеет стоять на сапборде, предусмотрена развлекательная программа.

Посетители смогут принять участие в интерактивных площадках, насладиться музыкой, пообщаться и сделать красивые фотографии участников заплыва.

Место встречи гостей – набережная Великой, ориентир – спуск к реке на улице Георгиевской. Мероприятия начнутся в 11:00.

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