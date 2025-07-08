Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концертные и интерактивные площадки будут работать во время «Псков SUP Фест»

Фестиваль сапсёрфинга «Псков SUP Фест» пройдёт на набережной реки Великой 26 июля. Что ждёт гостей мероприятия, кроме костюмированного заплыва, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Организаторы приглашают посетить фестиваль не только участникам заплыва. Для тех, кто не умеет стоять на сапборде, предусмотрена развлекательная программа.

Посетители смогут принять участие в интерактивных площадках, насладиться музыкой, пообщаться и сделать красивые фотографии участников заплыва.

Место встречи гостей – набережная Великой, ориентир – спуск к реке на улице Георгиевской. Мероприятия начнутся в 11:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2025

Концертные и интерактивные площадки будут работать во время «Псков SUP Фест»
08 июля 2025

День города в Пскове отпразднуют спортивными соревнованиями
08 июля 2025

Около 100 заявок подали на участие в «Псков SUP Фест»
08 июля 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 9 июля
08 июля 2025

Пять человек спасли при пожаре в Пскове
08 июля 2025

Воспитанники Псковского центра лечебной педагогики гостят в «Михайловском»
08 июля 2025

С Днём семьи, любви и верности поздравил Александр Котов жителей Псковской области
08 июля 2025

Колонна демилитаризованной бронетехники пройдёт через Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...