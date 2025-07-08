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Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на медиков в Пскове

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по факту нападения пьяного мужчины на медиков скорой помощи в Пскове. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили ПАИ в пресс-службе СК РФ.

Фото: ПАИ

Ранее появилась информация, что 2 июля в Пскове находившийся в пьяном виде участник ДТП напал на прибывшую на место происшествия бригаду скорой помощи. В результате фельдшер и медбрат получили травмы головы. Сотрудникам скорой оказали медицинскую помощь в Псковской областной клинической больнице и установили диагноз – поверхностная травма головы. Заявление и материалы дела передали в полицию.

По данному факту следственные органы СК России по Псковской области проводят проверку по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, уточнили в пресс-службе СК РФ.

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