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Происшествия

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль в Псковском округе

Водитель автомобиля Cherry выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Great Wall. Авария произошла на трассе Р-23 в сторону Санкт-Петербурга в Псковском округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Псковском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель автомобиля Cherry находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники бригады медицины катастроф, прибывшие на место, были атакованы, по предварительным данным, нетрезвым водителем.

Пострадавший госпитализируется в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ, бригада медицины катастроф и спасатели АСС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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