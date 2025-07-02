Водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль в Псковском округе

22:52, 02 июля 2025, ПАИ

Водитель автомобиля Cherry выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Great Wall. Авария произошла на трассе Р-23 в сторону Санкт-Петербурга в Псковском округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель автомобиля Cherry находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники бригады медицины катастроф, прибывшие на место, были атакованы, по предварительным данным, нетрезвым водителем.

Пострадавший госпитализируется в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ, бригада медицины катастроф и спасатели АСС.

Обстоятельства происшествия выясняются.