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Итоги и планы развития системы образования обсудили на окружном совещании Минпросвещения РФ в Пскове

Итоги и планы развития системы образования обсудили на окружном совещании Министерства просвещения РФ по развитию образования, которое проходит в Пскове сегодня, 8 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Одним из ключевых направлений работы станет введение единых учебников во всех школах к 2028 году.

Согласно приказу Минпросвещения России от 9 октября 2024 года № 704, введено нормирование контрольных работ – они теперь не должны занимать более 10 % от общего времени на предмет. Также осуществляется синхронизация федеральных рабочих программ учебных предметов с Государственной итоговой аттестацией (ГИА).

Важным нововведением стали новые программы по истории и обществознанию, которые будут внедрены поэтапно: с 1 сентября 2025 года – в 5–7-х классах, с 1 сентября 2026 года – в 8–9-х классах.

Кроме того, разработан и утверждён комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года, а также региональные планы, направленные на развитие этих направлений.

С 1 сентября 2026 года в школах сокращается количество часов на изучение иностранного языка – на один час в 5–7-х классах. При этом школы, в том числе с углублённым изучением языков, сохраняют возможность увеличения часов за счёт вариативной части учебного плана.

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