Окружное совещание Минпросвещения РФ по развитию образования проходит в Пскове

12:05, 08 июля 2025, ПАИ

Окружное совещание Министерства просвещения РФ по развитию образования проходит в Пскове сегодня, 8 июля, передаёт корреспондент ПАИ. Пленарное заседание в правительстве Псковской области стало частью серии окружных совещаний, организованных в 2025 году министерством для обсуждения актуальных вопросов системы образования, нововведений и формирования Стратегии развития образования до 2040 года.

В программе помимо пленарного заседания - работа проектной сессии по шести ключевым направлениям: комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года; актуальные изменения нормативной правовой базы в сфере образования; снижение бюрократической нагрузки на учителя; профессиональное развитие и методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров; школьная библиотека: перезагрузка; заработная плата учителя: новые подходы.

В числе участников совещания 130 представителей регионов СЗФО: руководители и заместители исполнительных органов власти, курирующих образование, руководители служб надзора, образовательных учреждений и организаций дополнительного профессионального образования.

Результаты окружных совещаний станут основой для проведения региональных августовских педагогических совещаний и школьных педсоветов.

Участников встречи приветстовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «У нашего региона очень специфическое соседство. У нас под боком две страны НАТО. Мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию, популяризации наших героев. Неслучайно Первый Всероссийский форум «Разгоры о важном» прошёл в Псковской области. Псковская область - регион с богатой историей, и это даёт широкие возможности для дополнительных образовательных программ. В последние годы мы сильно развили туристическое направление. Мы будем внимательно следить за идеями, которые здесь прозвучат, постараемся взять что-то в работу», - сказал он.

В целом, по словам главы региона, региональная система образования находится на подъёме благодаря поддержке президента и Минпросвещения РФ. За последние 5 лет в эксплуатацию введено 11 новых дошкольных учреждений, построены три школы и параллельно продолжается строительство ещё семи. «Большое внимание уделяем педагогам, у нас есть региональная кадровая программа. Это тоже даёт свои результаты», - отметил губернатор.

Приветственный адрес в Псков направил министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Сегодня нам предстоит подвести итоги учебного года, определить задачи на новый учебный год. За последние 5 лет нам удалось создать единое образовательное пространство. Также начали разрабатывать единый учебник по истории, обществознанию, окружающему миру. Мы работатем над снижением бюрократической нагрузки. В рамках национальных проектов запланировано строительство детских садов, школ. На псковском совещании важно обсудить основные направления стратегии развития образования».

На совещании министр образования региона Андрей Ермаков получил благодарственное письмо Минпросвещения РФ «за весомый вклад в организацию и проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе». За организацию заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе благодарность также получил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев и коллектив университета.