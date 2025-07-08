Директор стадиона «Машиностроитель» поделилась подробностями о новой спортгруппе

13:39, 08 июля 2025, ПАИ

Подробностями о новой спортивно-оздоровительной группе для детей под эгидой стадиона «Машиностроитель» поделилась директор стадиона Ольга Черкасова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это спортивно-оздоровительная группа, открытая при стадионе «Машиностроитель». Она будет не только футбольной, но и мультиспортивной, чтобы дети попробовали себя в разных видах спорта. Пока берём детей с трёх до шести лет», – отметила руководитель стадиона.

Ольга Черкасова добавила, что детей, подготовленных в клубе «Машиностроитель», будут передавать муниципальным школам. «Мы будем проводить начальную, спортивно-оздоровительную подготовку», – уточнила она.

Ранее стало известно, что группа набирает детей для занятий футболом.

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