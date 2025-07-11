Шторм прокатился по южным районам Псковской области

08:00, 10 июля 2025, ПАИ

9 июля по южным районам Псковской области ударил серьёзный шторм, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. По предварительным данным, обошлось без жертв.

«Тем не менее ущерб ещё только предстоит оценить. Бригады энергетиков и дорожников уже работают над устранением последствий», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме. Работы идут круглосуточно. На смене 89 аварийных бригад, привлечено 89 единиц техники.