Марат Хуснуллин: Порядка девяти тысяч парков благоустроено в России с 2017 года

08:40, 10 июля 2025, ПАИ

Правительство России продолжает работу, направленную на преобразование общественных пространств по всей стране. Эти задачи решаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошёл в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Перед стройкомплексом России стоят серьёзные задачи по созданию комфортной городской среды. Благоустройство общественных пространств – важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным президентом России. И особенно символично говорить об этом в День семьи, любви и верности, который символизирует крепкие семейные узы. С 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроено порядка 9 тыс. парков. Каждый облагороженный парк – это забота о семьях и будущем наших детей», – сказал Марат Хуснуллин.

При благоустройстве применяется комплексный подход к созданию современных, функциональных и эстетически продуманных общественных пространств. Учитываются потребности всех возрастных групп, включая детей, старшее поколение, людей с ограниченными возможностями здоровья. Продумываются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, велодорожки, удобная навигация и озеленение.

«С 2025 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по решению президента России сохранён в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году планируется благоустроить 5 тыс. общественных территорий, из которых свыше 1,3 тыс. – парки. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ведутся работы по благоустройству 49 парков», – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В настоящее время в Пскове благоустраивается сквер у гостиницы «Рижская». Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже демонтировал детский игровой комплекс, который превысил все предельно допустимые нормы по срокам эксплуатации и по сути являлся небезопасным. И приступил к ремонту дорожек. «Проектом предусмотрено создание игрового комплекса на детской площадке, а также мемориальной и тихой зон отдыха», – рассказал Борис Елкин.