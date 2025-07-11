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Политика

Итоги контрольных выездов по округам в Пскове обсудили на комитете

Итоги контрольных выездов по округу № 11 депутата Псковской городской Думы Константина Болотина и округу № 7 депутата, заместителя председателя гордумы Ольги Фёдоровой обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству на заседании, которое состоялось в четверг, 10 июля, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

В своём выступлении Ольга Фёдорова отдельно остановилась на ситуации с воинским мемориальным захоронением на улице Юбилейной, где на момент выезда была не скошена трава, а также требовалась подсыпка крупного щебня на одном из участков.

«К настоящему времени трава уже скошена, а подсыпка, как я понимаю, также будет произведена», – отметила она.

После обсуждения депутаты решили принять представленную информацию к сведению и направить протоколы контрольных выездов в администрацию Пскова.

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