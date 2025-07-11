Итоги контрольных выездов по округам в Пскове обсудили на комитете

12:02, 10 июля 2025, ПАИ

Итоги контрольных выездов по округу № 11 депутата Псковской городской Думы Константина Болотина и округу № 7 депутата, заместителя председателя гордумы Ольги Фёдоровой обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству на заседании, которое состоялось в четверг, 10 июля, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

В своём выступлении Ольга Фёдорова отдельно остановилась на ситуации с воинским мемориальным захоронением на улице Юбилейной, где на момент выезда была не скошена трава, а также требовалась подсыпка крупного щебня на одном из участков.

«К настоящему времени трава уже скошена, а подсыпка, как я понимаю, также будет произведена», – отметила она.

После обсуждения депутаты решили принять представленную информацию к сведению и направить протоколы контрольных выездов в администрацию Пскова.