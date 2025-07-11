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Общество

Прощание со скончавшимся оператором ГТРК «Псков» пройдёт 12 июля

Прощание со скончавшимся оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля в 11:00 в церкви Варлаама Хутынского (Псков, улица Леона Поземского, 53).

Фото предоставили в ГТРК «Псков»

«Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Максим работал на ГТРК «Псков» с ноября 2020 года. Он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Его профессионализм, чувство юмора и готовность прийти на помощь всегда вдохновляли нас», – отметили в редакции телеканала и выразили соболезнования родным и близким Максима Лебедева.

Редакция ПАИ присоединяется к соболезнованиям родным и близким Максима Лебедева.

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