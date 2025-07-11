Прощание со скончавшимся оператором ГТРК «Псков» пройдёт 12 июля

14:49, 10 июля 2025, ПАИ

Прощание со скончавшимся оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля в 11:00 в церкви Варлаама Хутынского (Псков, улица Леона Поземского, 53).

«Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Максим работал на ГТРК «Псков» с ноября 2020 года. Он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Его профессионализм, чувство юмора и готовность прийти на помощь всегда вдохновляли нас», – отметили в редакции телеканала и выразили соболезнования родным и близким Максима Лебедева.

Редакция ПАИ присоединяется к соболезнованиям родным и близким Максима Лебедева.