Скончался псковский оператор Максим Лебедев
Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев.
«Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Максим работал на ГТРК «Псков» с ноября 2020 года. Он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Его профессионализм, чувство юмора и готовность прийти на помощь всегда вдохновляли нас», – отметили в редакции телеканала и выразили соболезнования родным и близким Максима Лебедева.
О дате и времени похорон будет сообщено позже.
Редакция ПАИ присоединяется к соболезнованиям родным и близким Максима Лебедева.
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