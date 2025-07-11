Скончался псковский оператор Максим Лебедев

10:42, 10 июля 2025, ПАИ

Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев.

«Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Максим работал на ГТРК «Псков» с ноября 2020 года. Он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Его профессионализм, чувство юмора и готовность прийти на помощь всегда вдохновляли нас», – отметили в редакции телеканала и выразили соболезнования родным и близким Максима Лебедева.

О дате и времени похорон будет сообщено позже.

Редакция ПАИ присоединяется к соболезнованиям родным и близким Максима Лебедева.